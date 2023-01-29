Осинькин — о Пиняеве: «Возможно, ему стоило менять команду летом, а не сейчас»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об уходе нападающего Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Я не отговаривал Пиняева от перехода в «Локомотив». Однако мы хотели ему показать, что в Самаре он может сделать еще один шаг вперед. Сергей действительно прогрессировал. Возможно, ему стоило менять команду летом, а может быть, даже еще попозже», — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

Напомним, этой зимой Пиняев из самарского клуба перебрался в стан «железнодорожников». В нынешнем сезоне 18-летний футболист принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет три ассиста. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 3,5 миллиона евро.