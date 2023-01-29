​Осинькин рассказал, чем Рассказов привлёк «Крылья Советов»

Несколько дней назад «Крылья Советов» объявили о переходе в свои ряды защитника Николая Рассказова из «Спартака». Рулевой самарской команды Игорь Осинькин ответил на вопрос, чем 25-летний футболист привлёк клуб.

«Николай - квалифицированный защитник. Он имеет опыт выступлений не только за топовый российский клуб на внутренней арене, но и в еврокубках. Мы понимали, что Рассказов сможет сделать нас сильнее», - высказался Осинькин, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

После первой части сезона Российской премьер-лиги «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице. В семнадцати прошедших турах команда Игоря Осинькина смогла набрать 20 зачётных баллов.