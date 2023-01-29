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Осинькин: «Мы не думали о приглашении Дзюбы и Глушакова, у «Крыльев Советов» другой путь»

29 Января 2023 • 15:36 Комментировать

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном подписании Артёма Дзюбы и Дениса Глушакова.

«На эту тему мы не разговаривали. Нам их никто не предлагал. В принципе, эти позиции в «Крыльях» укомплектованы. Все-таки мы идем немного другим путем в плане формирования состава», — приводит слова Осинькина «Спорт-Экспресс».

Тренер отметил, что считает Дзюбу и Глушакова значимыми фигурами в российском футболе, но у «Крыльев» другой путь развития.

Напомним, оба игрока являются свободными агентами, но Глушаков на данный момент проходит сборы вместе с «Пари НН», а Дзюба остается без клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Артём Дзюба Денис Глушаков Игорь Осинькин
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