Осинькин: «Мы не думали о приглашении Дзюбы и Глушакова, у «Крыльев Советов» другой путь»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном подписании Артёма Дзюбы и Дениса Глушакова.

«На эту тему мы не разговаривали. Нам их никто не предлагал. В принципе, эти позиции в «Крыльях» укомплектованы. Все-таки мы идем немного другим путем в плане формирования состава», — приводит слова Осинькина «Спорт-Экспресс».

Тренер отметил, что считает Дзюбу и Глушакова значимыми фигурами в российском футболе, но у «Крыльев» другой путь развития.

Напомним, оба игрока являются свободными агентами, но Глушаков на данный момент проходит сборы вместе с «Пари НН», а Дзюба остается без клуба.