Кечинов: «Хотелось бы верить, что Мелёшин – это будущее «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о молодом форварде «красно-белых» Павле Мелёшине.

«Хотелось бы верить, что Мелёшин – это будущее «Спартака». Самое главное, чтобы тренер ему доверял и выпускал. У него есть голевое чутье, скорость и головой хорошо играет. Все признаки футбольного таланта», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 18-летний нападающий принял участие в десяти матчах за основную команду и отметился тремя забитыми мячами. Контракт Мелёшина со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

После 17 туров столичный клуб идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.