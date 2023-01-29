Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Торпедо» отказалось от Ненахова – известна причина

29 Января 2023 • 14:50 Комментировать

«Торпедо» ищет варианты по усилению состава в зимнее трансферное окно. В сферу интересов московского клуба входил защитник Максим Ненахов из «Локомотива». Тем не менее, «автозаводцы» отказались от 24-летнего футболиста. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

По данным источника, отказ «Торпедо» от Максима Ненахова связан с запросами «Локомотива». «Железнодорожники» хотели получить 15 миллионов рублей за аренду защитника или 75 миллионов рублей за полноценный переход. Такие условия не устроили «Торпедо».

После первой части чемпионата России «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торпедо Москва Максим Ненахов Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Января
15:20 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Хотелось бы верить, что Мелёшин – это будущее «Спартака»
14:50 · Россия. Премьер-лига
​«Торпедо» отказалось от Ненахова – известна причина
14:46 · Россия. Премьер-лига
​Переговоры «Лиона» и «Локомотива» по Изидору идут тяжело
14:41 · Россия. Премьер-лига
Малком хочет в «ПСЖ» - источник слухи
13:57 · Россия. Премьер-лига
​«Крылья Советов» объявили о трансфере Гарре – он прошёл через академию «Манчестер Сити» официально
12:58 · Россия. Премьер-лига
Погребняк: «Юран точно должен работать в РПЛ»
12:48 · Россия. Премьер-лига
​«ПСЖ» не стал портить отношения с «Зенитом» из-за Малкома слухи
10:55 · Россия. Премьер-лига
Кински назвал лучшего тренера в истории российского футбола
09:57 · Россия. Премьер-лига
Погребняк — о возможном переходе Малкома в «ПСЖ»: «Зенит» потеряет от этого трансфера»
09:22 · Россия. Премьер-лига
Нападающий ЦСКА в шаге от перехода в клуб Серии А
09:17 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Уход Малкома не будет глобальной проблемой для «Зенита»
09:10 · Россия. Премьер-лига
Калачёв оценил результат «Ростова» в первой половине сезона
09:06 · Россия. Премьер-лига
Калачёв - о «Зените»: «Сложно выглядеть плохо с такими игроками»
08:52 · Россия. Премьер-лига
Калачёв ответил, может ли «Спартак» претендовать на чемпионство
08:46 · Россия. Премьер-лига
«ПСЖ» запланировал второй раунд переговоров по звезде «Зенита»
Все новости
Рекомендуем