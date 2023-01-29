​«Торпедо» отказалось от Ненахова – известна причина

«Торпедо» ищет варианты по усилению состава в зимнее трансферное окно. В сферу интересов московского клуба входил защитник Максим Ненахов из «Локомотива». Тем не менее, «автозаводцы» отказались от 24-летнего футболиста. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

По данным источника, отказ «Торпедо» от Максима Ненахова связан с запросами «Локомотива». «Железнодорожники» хотели получить 15 миллионов рублей за аренду защитника или 75 миллионов рублей за полноценный переход. Такие условия не устроили «Торпедо».

После первой части чемпионата России «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице.