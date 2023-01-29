Агент Малкома уже успел пару раз заявить, что бразилец остаётся в «Зените». Тем не менее, в прессе продолжают появляться слухи о 25-летнем футболисте. Как сообщает Telefoot со ссылкой на SaberDesfa, Малком хочет перебраться в «ПСЖ». О своём желании бразилец уже сообщил руководителям «Зенита».

Отмечается, что если Малком и сменит «Зенит» на «ПСЖ» до закрытия зимнего трансферного окна, то это будет аренда. Парижане ищут усиление в атаку с оглядкой на ситуацию с финансовым fair play.

Стоит отметить, что портал transfermarkt оценивает Малкома в 24 миллиона евро. Бразилец играет за «Зенит» с лета 2019 года после трансфера из «Барселоны».