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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком хочет в «ПСЖ» - источник слухи

29 Января 2023 • 14:41 Комментировать

Агент Малкома уже успел пару раз заявить, что бразилец остаётся в «Зените». Тем не менее, в прессе продолжают появляться слухи о 25-летнем футболисте. Как сообщает Telefoot со ссылкой на SaberDesfa, Малком хочет перебраться в «ПСЖ». О своём желании бразилец уже сообщил руководителям «Зенита».

Отмечается, что если Малком и сменит «Зенит» на «ПСЖ» до закрытия зимнего трансферного окна, то это будет аренда. Парижане ищут усиление в атаку с оглядкой на ситуацию с финансовым fair play.

Стоит отметить, что портал transfermarkt оценивает Малкома в 24 миллиона евро. Бразилец играет за «Зенит» с лета 2019 года после трансфера из «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит ПСЖ Трансферы футбола - зима 2023 Малком Филипе
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