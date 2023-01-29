«Крылья Советов» объявили о трансфере атакующего полузащитника Бенжамина Гарре. 22-летний футболист подписал с самарским клубом трудовое соглашение сроком на три с половиной года. В составе «крылышек» Гарре будет выступать под номером 28.

Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, за трансфер Бенжамина Гарре «Крылья Советов» заплатят аргентинскому «Расингу» 1,7 миллиона евро.

Стоит сказать, что Бенжамин Гарре прошёл через академию «Манчестер Сити». При этом за первую команду гранда Английской премьер-лиги аргентинец не сыграл.

«Крылья Советов» после первой части сезона занимают 11-е место в таблице РПЛ.