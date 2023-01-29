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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Погребняк: «Юран точно должен работать в РПЛ»

29 Января 2023 • 12:58 Комментировать

Известный в прошлом российский футболист Павел Погребняк высказался о Сергее Юране. Этот тренер с лета находится без работы после резкого увольнения из «Химок».

Напомним, что Сергей Юран покинул «Химки» в августе, хотя команда неплохо стартовала в новом чемпионате России.

«Очень странно, что Сергей Николаевич Юран до сих пор без работы. Он доказал свою состоятельность в «Химках». Юран точно должен работать в РПЛ», - высказался Погребняк, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Ранее Сергей Юран давал понять, что из «Химок» его уволили по причине нежелания обеспечивать игровое время Илье Садыгову. Этот футболист является сыном главного инвестора подмосковного клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Павел Погребняк Сергей Юран
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