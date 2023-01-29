Атакующий полузащитник Малком остаётся в «Зените». Агент 25-летнего бразильца за последние часы уже несколько раз говорил, что зимний трансфер в «ПСЖ» не состоится.

Гранд Лиги 1 при желании мог заполучить Малкома без предметных переговоров с «Зенитом». Так, бразилец имел возможность приостановить контракт с питерским клубом, воспользовавшись поправкой ФИФА. Тем не менее, в «ПСЖ» решили не портить хорошие отношения с питерцами. Об этом пишет L’Equipe.

Ранее об интересе «ПСЖ» к Малкому рассказывал даже главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Отметим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Малкома в 24 миллиона евро.