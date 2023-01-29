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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нападающий ЦСКА в шаге от перехода в клуб Серии А

29 Января 2023 • 09:22 Комментировать

Аргентинский центрфорвард Адольфо Гайч, который принадлежит московскому ЦСКА, близок к переезду в итальянский чемпионат. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Джанлука ди Марцио, «Верона» в шаге от подписания 23-летнего игрока.

Адольфо сегодня, 29 января, прилетит в Италию для прохождения медицинского осмотра и подписания трудового соглашения. Стороны заключат арендный договор до конца нынешнего сезона без опции обязательного выкупа.

В текущем сезоне аргентинец принял участие в восьми поединках чемпионата России. Гайч отметился лишь одним забитым мячом в составе «армейского» клуба.

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ЦСКА Москва Верона Адольфо Гайч Трансферы футбола - зима 2023
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