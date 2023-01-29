Нападающий ЦСКА в шаге от перехода в клуб Серии А

Аргентинский центрфорвард Адольфо Гайч, который принадлежит московскому ЦСКА, близок к переезду в итальянский чемпионат. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Джанлука ди Марцио, «Верона» в шаге от подписания 23-летнего игрока.

Адольфо сегодня, 29 января, прилетит в Италию для прохождения медицинского осмотра и подписания трудового соглашения. Стороны заключат арендный договор до конца нынешнего сезона без опции обязательного выкупа.

В текущем сезоне аргентинец принял участие в восьми поединках чемпионата России. Гайч отметился лишь одним забитым мячом в составе «армейского» клуба.