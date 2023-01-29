Радченко: «Уход Малкома не будет глобальной проблемой для «Зенита»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением касательно возможного перехода бразильца Малкома во французский «ПСЖ».

«Малком - топ-игрок европейского уровня. Для «Зенита» это потеря. Но у «Зенита» такой состав, что тренерский штаб найдет варианты заменить его. Это не будет глобальной проблемой», - приводит слова Радченко Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что парижский гранд запланировал второй раунд переговоров по трансферу Малкома.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний бразилец сыграл 17 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.