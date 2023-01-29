Калачёв оценил результат «Ростова» в первой половине сезона

Экс-игрок «Ростова», а ныне тренер «Чайки» Тимофей Калачёв высказался о выступлении команды Валерия Карпина в первой части нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Третье место - не сенсация. Хорошая работа, которая привела к результату. Клуб выбрал такой вектор развития - ориентированность на молодых футболистов. И все это дает результаты», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что после 17 туров «Ростов» набрал 35 баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Карпина отстают от лидирующего «Зенита» на семь очков.