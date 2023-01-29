Калачёв - о «Зените»: «Сложно выглядеть плохо с такими игроками»

Бывший защитник «Ростова», а ныне тренер «Чайки» Тимофей Калачёв поделился мнением об игре петербургского «Зенита» в первой половине сезона-2022/2023.

«Зенит» не стоит на месте - они развиваются. Сложно выглядеть плохо, имея в составе таких исполнителей. Сильная, агрессивная команда. Рад, когда наши команды с ними соперничают», - приводит слова тренера издание «РБ Спорт».

На зимний перерыв в чемпионате России «Зенит» ушел в статусе единоличного лидера. После 17 туров подопечные Сергея Семака набрали 42 очка и опережают идущий вторым московский «Спартака» на шесть пунктов.