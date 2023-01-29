Калачёв ответил, может ли «Спартак» претендовать на чемпионство

Тренер «Чайки» Тимофей Калачёв поделился мнением о выступлении московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. По его мнению, «красно-белым» по силам навязать борьбу за чемпионский титул.

«Спартак» может навязать борьбу за чемпионство. Естественно, будет трудно. Но не вижу причин, почему они не смогут это сделать. Да, уровень «Зенита» повыше остальных, но и они проигрывают», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

На зимний перерыв в Российской премьер-лиге московский коллектив ушел на втором месте в турнирной таблице с 36 набранными баллами. «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков.