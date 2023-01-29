Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Калачёв ответил, может ли «Спартак» претендовать на чемпионство

29 Января 2023 • 08:52 Комментировать

Тренер «Чайки» Тимофей Калачёв поделился мнением о выступлении московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. По его мнению, «красно-белым» по силам навязать борьбу за чемпионский титул.

«Спартак» может навязать борьбу за чемпионство. Естественно, будет трудно. Но не вижу причин, почему они не смогут это сделать. Да, уровень «Зенита» повыше остальных, но и они проигрывают», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

На зимний перерыв в Российской премьер-лиге московский коллектив ушел на втором месте в турнирной таблице с 36 набранными баллами. «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тимофей Калачёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Января
09:57 · Россия. Премьер-лига
Погребняк — о возможном переходе Малкома в «ПСЖ»: «Зенит» потеряет от этого трансфера»
09:22 · Россия. Премьер-лига
Нападающий ЦСКА в шаге от перехода в клуб Серии А
09:17 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Уход Малкома не будет глобальной проблемой для «Зенита»
09:10 · Россия. Премьер-лига
Калачёв оценил результат «Ростова» в первой половине сезона
09:06 · Россия. Премьер-лига
Калачёв - о «Зените»: «Сложно выглядеть плохо с такими игроками»
08:52 · Россия. Премьер-лига
Калачёв ответил, может ли «Спартак» претендовать на чемпионство
08:46 · Россия. Премьер-лига
«ПСЖ» запланировал второй раунд переговоров по звезде «Зенита»
08:41 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Торпедо» Кутепов оценил своё состояние
08:38 · Россия. Премьер-лига
Сарвели: «Не думаю, что при Бердыеве мы будем играть в «автобус»
00:36 · Россия. Премьер-лига
Супруга Кейта Бальде назвала Ванду Нару «коровой»
28 Января
21:54 · Россия. Премьер-лига
​Колосков сравнил Захаряна и Сперцяна
21:41 · Россия. Премьер-лига
Погребняк заявил, что Малком — лучший легионер в РПЛ
21:20 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «У «Краснодара» прекрасное будущее»
21:12 · Россия. Первая лига
Уткульбаев: «Ребята отметили наше назначение победой»
20:56 · Россия. Премьер-лига
​Малком не уйдёт из «Зенита» в «ПСЖ» - агент
Все новости
Рекомендуем