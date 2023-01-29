«ПСЖ» запланировал второй раунд переговоров по звезде «Зенита»

Бразильский полузащитник Малком, правами на которого владеет петербургский «Зенит», находится в сфере интересов французского «ПСЖ». Как сообщил в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, в ближайшее время парижане проведут с «сине-бело-голубыми» второй раунд переговоров по трансферу южноамериканца.

Инсайдер отмечает, что на этой встрече могут быть согласованы все детали сделки. Сам Малком готов к переходу во французский гранд.

25-летний полузащитник выступает за «Зенит» с августа 2019 года. Его контракт с питерцами рассчитан до окончания сезона-2026/2027, а рыночная стоимость оценивается в 24 миллиона евро.