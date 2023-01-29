Защитник «Торпедо» Кутепов оценил своё состояние

Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов высказался о своих нынешних кондициях. Он выразил надежду, что проблемы со здоровьем обойдут его стороной во второй половине сезона.

«Состояние хорошее, стабильное, форму не набрал до конца, но будем работать. Надеюсь, что никаких проблем со здоровьем не будет, больше проведу времени на поле и помогу «Торпедо», - передает слова футболиста «Матч ТВ».

В сезоне-2022/2023 Илья поучаствовал в десяти поединках за «автозаводцев», в которых не отметился голевыми действиями. По итогам 17 туров «Торпедо» набрало шесть баллов и занимание последнее место в турнирной таблице.