​Колосков сравнил Захаряна и Сперцяна

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза, сравнил Арсена Захаряна и Эдуарда Сперцяна.

«Сперцяна я практически не видел - смотрел одну или две игры. А Захарян себя уже проявил, как игрок яркий и самобытный. Он полезно действует. Моё впечатление - Захарян талантливее, чем Сперцян», - высказался Колосков, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Арсен Захарян является воспитанником «Динамо». Интерес к 19-летнему полузащитнику проявляет «Челси». Эдуард Сперцян, в свою очередь, является выпускником академии «Краснодара». В последнее время слухи стали связывать 22-летнего футболиста с клубами из Европы.