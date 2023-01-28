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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Погребняк заявил, что Малком — лучший легионер в РПЛ

28 Января 2023 • 21:41 Комментировать

Экс-игрок «Зенита» Павел Погребняк ответил на вопрос, какого иностранного футболиста считает лучшим в Российской премьер-лиге.

«Малком прямо сейчас — лучший легионер в РПЛ. На голову сильнее остальных. Неужели не видно?» — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего бразильца заинтересован «ПСЖ». Отмечалось, что парижане хотят арендовать футболиста с правом выкупа за 30 миллионов евро. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил интерес к Малкому со стороны «ПСЖ».

В текущем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 15 мячей и записал в свой актив семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Павел Погребняк Малком Филипе
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