Погребняк заявил, что Малком — лучший легионер в РПЛ

Экс-игрок «Зенита» Павел Погребняк ответил на вопрос, какого иностранного футболиста считает лучшим в Российской премьер-лиге.

«Малком прямо сейчас — лучший легионер в РПЛ. На голову сильнее остальных. Неужели не видно?» — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего бразильца заинтересован «ПСЖ». Отмечалось, что парижане хотят арендовать футболиста с правом выкупа за 30 миллионов евро. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил интерес к Малкому со стороны «ПСЖ».

В текущем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 15 мячей и записал в свой актив семь результативных передач.