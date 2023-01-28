​Малком не уйдёт из «Зенита» в «ПСЖ» - агент

В последние дни в прессе активно обсуждался интерес «ПСЖ» к атакующему полузащитнику Малкому из «Зенита». Информацию подтверждал даже главный тренер питерской команды Сергей Семак. Впрочем, в зимнее трансферное окно Малком не переедет в Париж. Об этом рассказал агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с 25-летним бразильцем.

«Переход в «ПСЖ» сейчас невозможен. Он остаётся в «Зените», - высказался Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. В питерский клуб бразилец перебрался из «Барселоны». Портал transfermarkt оценивает Малкома в 24 миллиона евро.