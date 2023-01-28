​Изидора ждут в «Лионе» в воскресенье

Нападающий Вильсон Изидор всё ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку «Лиона». Как сообщает в социальных сетях журналист Foot Marcato Санти Ауна, 22-летнего форварда ждут во французском клубе в воскресенье. По приезду Изидор завершит свой переход в стан «ткачей» из «Локомотива».

Ранее были раскрыты условия трансфера Вильсона Изидора из «Локомотива» в «Лион». Сообщалось, что форвард перейдёт во французский клуб в аренду, причём она будет платной. В соглашении будет прописана опция обязательного выкупа при проведении игроком определённого числа матчей.