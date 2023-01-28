​«Крылья Советов» нацелились на игрока ЦСКА

«Крылья Советов» проявляют интерес к вингеру Егору Ушакову из ЦСКА. По данным «Чемпионата», самарский клуб хочет арендовать 20-летнего футболиста, видя в нём замену Сергею Пиняеву. Последний, как известно, в зимнее трансферное окно перебрался в «Локомотив».

В то же время отмечается, что ЦСКА не хочет отпускать Егора Ушакова в аренду. И это при этом, что в первой части чемпионата России молодой футболист провёл на футбольном поле всего лишь 108 мину.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Егора Ушакова в 400 тысяч евро.

Футбольный сезон в России возобновится с кубковых матчей уже в феврале.