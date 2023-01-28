Сёмин нахваливает игру Миранчука

Алексей Миранчук блистает в составе «Торино», российский футболист провел очередной сильный матч против «Эмполи», и его успехи нахваливает Юрий Семин - бывший наставник московского «Локомотива». Он считает, что Миранчук является лидером атак своего клуба. Напомним, что ранее Миранчук защищал цвета другого итальянского клуба - «Аталанты», однако летом прошлого года решил сменить прописку.

- С выходом Алексея игра «Торино» сильно изменилась в лучшую сторону. По своему уровню мастерства, на мой взгляд, он лучший игрок «Торино» в атаке, - цитирует слова Сёмина российское новостное агентство ТАСС.