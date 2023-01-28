Алдонин заявил, что с любопытством взглянул бы на Мостового в роли тренера в РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин признался, что хотел бы увидеть Александра Мостового главным тренером команды РПЛ.

«Я бы с любопытством взглянул на Мостового в роли тренера в РПЛ. Интересен его проект: Александр провел большой отрезок карьеры за границей, поэтому интересно — кого бы привлек из специалистов в свой штаб», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Бывший футболист добавил, что все в свое время получают шанс, но он уже с нетерпением ждет своего назначения в какой-нибудь клуб.

Последним местом работы 43-летнего Алдонина был волгоградский «Ротор». Специалист входил в тренерский штаб команды с июня 2021 по июнь 2022 года.