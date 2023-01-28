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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили назвал главный недостаток Рассказова

28 Января 2023 • 19:27 Комментировать

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о сильных и слабых качествах защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова.

«Его сильные качества: работоспособность, желание играть, жесткость. Единственное, что ему придется делать на футбольном поле – не терять позицию. Это самый главный недостаток, который у него был», — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днем».

Эксперт добавил, что если Рассказов будет внимателен на поле в плане выбора позиции, то цены ему не будет.

Ранее 25-летний защитник перебрался из «Спартака» в «Крылья Советов». В сезоне-2022/23 футболист провел 11 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Анзор Кавазашвили Николай Рассказов
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