Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: Керк перешёл из «Локомотива» в «Антверпен» на правах аренды

28 Января 2023 • 19:18 Комментировать
Андерлехт
...
Антверпен
1 2.70 X 3.55 2 2.50
Через 19 ч. 54 мин.

Агент Освальд Снип, представляющий интересы нападающего Джирано Керка, прокомментировал переход своего клиента из «Локомотива» в «Антверпен».

Ранее на официальном сайте бельгийского клуба появилась информация, что 27-летний нидерландец приостановил трудовое соглашение с «железнодорожниками» и перешел в «Антверпен». Стоит отметить, что «Локомотив» не подтвердил данную информацию.

«Керк не приостанавливал контракт. Его переход в «Антверпен» — аренда», — заявил Снип изданию «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми голами и сделал один ассист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антверпен Джирано Керк Освальд Снип
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АНДЕРЛЕХТ АНТВЕРПЕН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Января
19:27 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили назвал главный недостаток Рассказова
19:18 · Россия. Премьер-лига
Агент: Керк перешёл из «Локомотива» в «Антверпен» на правах аренды
19:18 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Конечно, без Малкома «Зенит» в качестве потеряет»
19:09 · Россия. Премьер-лига
Боков — о возможном уходе Малкома из «Зенита»: «Не думаю, что это даст «Спартаку» дополнительные шансы в чемпионской гонке»
19:01 · Россия. Первая лига
В «Рубине» прокомментировали назначение Уткульбаева главным тренером команды
18:50 · Россия. Премьер-лига
Тульский «Арсенал» расстался с Кангвой
18:44 · Россия. Премьер-лига
Родригао: Цель? Завоевать чемпионство и выиграть Кубок России с «Зенитом»
18:43 · Россия. Премьер-лига
​«Антверпен» объявил, что Керк приостановил контракт с «Локомотив» - в Москве говорят другое
18:34 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» прокомментировали трансфер Керка
18:33 · Россия. Премьер-лига
Родригао рассказал, останется ли он в «Зените»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Родригао высказался о возможном получении российского гражданства
18:07 · Россия. Первая лига
Алексей Попов не уверен, что Уткульбаев сможет вернуть «Рубин» в РПЛ
17:50 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков считает, что Акинфееву не угнаться за Буффоном
17:28 · Россия. Премьер-лига
Камоцци считает, что Дзюба может усилить ЦСКА
17:19 · Россия. Премьер-лига
Родригао: Дуглас Сантос заслуживает быть капитаном «Зенита»
Все новости
Рекомендуем