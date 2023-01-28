Агент: Керк перешёл из «Локомотива» в «Антверпен» на правах аренды

Агент Освальд Снип, представляющий интересы нападающего Джирано Керка, прокомментировал переход своего клиента из «Локомотива» в «Антверпен».

Ранее на официальном сайте бельгийского клуба появилась информация, что 27-летний нидерландец приостановил трудовое соглашение с «железнодорожниками» и перешел в «Антверпен». Стоит отметить, что «Локомотив» не подтвердил данную информацию.

«Керк не приостанавливал контракт. Его переход в «Антверпен» — аренда», — заявил Снип изданию «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми голами и сделал один ассист.