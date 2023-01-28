Боков — о возможном уходе Малкома из «Зенита»: «Не думаю, что это даст «Спартаку» дополнительные шансы в чемпионской гонке»

Бывший футболист «Зенита» Максим Боков прокомментировал возможный трансфер нападающего «сине-бело-голубых» Малкома Филипе в «ПСЖ».

«У «Зенита» достаточно резервов, чтобы заменить его. Не думаю, что это даст «Спартаку» дополнительные шансы в чемпионской гонке. У «Зенита» и так все хорошо», — приводит слова Бокова Metaratings.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет арендовать 25-летнего бразильца с правом выкупа за 30 миллионов евро. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил интерес со стороны парижан, но отметил, что официальное предложение пока не поступало.

В текущем сезоне Малком принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил 15 мячей и записал в свой актив 7 ассистов. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 24 млн евро.