Тульский «Арсенал» расстался с Кангвой

Нападающий Эванс Кангва больше не является игроком тульского «Арсенала», пресс-служба клуба объявила о расставании с замбийским футболистом. Он выступал за «Арсенал» с лета 2017 года, ранее в его карьере, помимо замбийского клуба «Нкана», были израильские коллективы «Хапоэль», а также турецкий «Газиантепспор». Кангва провел также 32 матча за сборную своей страны, начиная с 2011 года.

- Руководство «Арсенала» желает футболисту успешного продолжения карьеры, в том числе и в сборной Замбии. Эванс, спасибо за яркую игру в красно-желтой команде! - сообщает пресс-служба команды.