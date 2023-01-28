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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тульский «Арсенал» расстался с Кангвой

28 Января 2023 • 18:50 Комментировать

Нападающий Эванс Кангва больше не является игроком тульского «Арсенала», пресс-служба клуба объявила о расставании с замбийским футболистом. Он выступал за «Арсенал» с лета 2017 года, ранее в его карьере, помимо замбийского клуба «Нкана», были израильские коллективы «Хапоэль», а также турецкий «Газиантепспор». Кангва провел также 32 матча за сборную своей страны, начиная с 2011 года.

- Руководство «Арсенала» желает футболисту успешного продолжения карьеры, в том числе и в сборной Замбии. Эванс, спасибо за яркую игру в красно-желтой команде! - сообщает пресс-служба команды.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Эванс Кангва
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