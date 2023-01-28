Родригао: Цель? Завоевать чемпионство и выиграть Кубок России с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Родригао рассказал о целях на оставшуюся часть сезона.

«Во-первых, мне хочется, чтобы во второй части сезона пропущенных голов было так же мало. А еще у меня есть цель провести в чемпионате как минимум столько же матчей, сколько в «Сочи», — заявил Родригао изданию «Спорт-Экспресс».

При этом игрок отметил, что главная цель — не терять очки во второй части, завоевать золотые медали РПЛ и выиграть Фонбет Кубок России.

В нынешнем сезоне 27-летний бразилец провел 19 матчей с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего преследователя, которым является «Спартак», на шесть очков.