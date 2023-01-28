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​«Антверпен» объявил, что Керк приостановил контракт с «Локомотив» - в Москве говорят другое

28 Января 2023 • 18:43 Комментировать

В субботу «Антверпен» объявил о пополнении в своём составе – команду усилил нападающий Джирано Керк, который ранее выступал за московский «Локомотив».

Любопытно, что в пресс-релизе «Антверпена» говорится о том, что Джирано Керк воспользовался поправкой ФИФА и приостановил контракт с «Локомотивом». А вот в московском клубе ранее сообщили, что Керк отправился в Бельгию в аренду, причём в платную.  

За «Локомотив» Джирано Керк провёл 51 матч. В них нидерландский нападающий записал на свой счёт восемь голов. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Керка в 4 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антверпен Джирано Керк Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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