​В «Локомотиве» прокомментировали трансфер Керка

Форвард Джирано Керк сменил «Локомотив» на «Антверпен». Бельгийский клуб объявил о трансфере в субботу, хотя он уже подтверждался ранее.

Теперь в «Локомотиве» рассказали об условиях сделки. Это сделал Артём Загуменнов – пресс-атташе московского клуба.

«Последняя информация по Керку такова: голландец проведёт оставшуюся часть сезона за футбольный клуб «Антверпен». «Локомотив» получил определенную финансовую выгоду от перехода футболиста», - высказался Загуменнов, давая комментарий для «Матч ТВ».

Загуменнов отметил, что переговоры были сложными, но «Локомотив» смог закрыть сделку. Она рассчитана до конца июня текущего года.