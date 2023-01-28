Родригао рассказал, останется ли он в «Зените»

Защитник «Зенита» Родригао ответил на вопрос, не собирается ли он покидать санкт-петербургский клуб.

«Я давно понял, что человек не может точно знать ничего. Если ваш вопрос состоит в том, нет ли у меня желания уйти из-за внешней ситуации, то мой ответ — нет, абсолютно никакого желания нет», — приводит слова Родригао «Спорт-Экспресс».

Игрок заявил, что ему нравится играть в России, и он никогда не покинет «Зенит» через «черный ход». Защитник отметил, что никто из бразильцев не думает об уходе из команды таким способом, все настроены на победу в чемпионате и вторую звезду на эмблеме.

В текущем сезоне Родригао провел 19 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

После 17 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 42 очка.