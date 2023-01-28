Родригао высказался о возможном получении российского гражданства

Защитник «Зенита» Родригао ответил на вопрос, думал ли он о получении российского паспорта.

«Никогда об этом не задумывался, потому что не располагал детальной информацией о том, для чего мне это нужно. Может быть, однажды я задумаюсь об этом всерьез», — цитирует Родригао «Спорт-Экспресс».

Бразилец отметил, что ему очень нравится в России, и он благодарен стране за теплый прием и за то, как складывается его карьера в РПЛ.

В нынешнем сезоне 27-летний Родригао принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.