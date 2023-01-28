Валерий Новиков считает, что Акинфееву не угнаться за Буффоном

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков ответил на вопрос, может ли кто-то из вратарей РПЛ доиграть до 45 лет, как это сделал вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон.

«Буффон мне нравится, он входил в список лучших вратарей мира, когда был моложе. Думаю, что никто из наших стражей ворот не доиграет до 45 лет, ведь для этого нынешним старожилам потребуется еще примерно 9 лет», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев может доиграть до 40 лет, но до Буффона он не дотянет.

В текущем сезоне 36-летний Акинфеев провел 18 матчей во всех турнирах и пять раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.