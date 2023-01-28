Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валерий Новиков считает, что Акинфееву не угнаться за Буффоном

28 Января 2023 • 17:50 Комментировать
Козенца
1:0
Парма
окончен

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков ответил на вопрос, может ли кто-то из вратарей РПЛ доиграть до 45 лет, как это сделал вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон.

«Буффон мне нравится, он входил в список лучших вратарей мира, когда был моложе. Думаю, что никто из наших стражей ворот не доиграет до 45 лет, ведь для этого нынешним старожилам потребуется еще примерно 9 лет», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев может доиграть до 40 лет, но до Буффона он не дотянет.

В текущем сезоне 36-летний Акинфеев провел 18 матчей во всех турнирах и пять раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Парма Игорь Акинфеев Джанлуиджи Буффон Валерий Новиков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Января
19:18 · Россия. Премьер-лига
Агент: Керк перешёл из «Локомотива» в «Антверпен» на правах аренды
19:18 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Конечно, без Малкома «Зенит» в качестве потеряет»
19:09 · Россия. Премьер-лига
Боков — о возможном уходе Малкома из «Зенита»: «Не думаю, что это даст «Спартаку» дополнительные шансы в чемпионской гонке»
19:01 · Россия. Первая лига
В «Рубине» прокомментировали назначение Уткульбаева главным тренером команды
18:50 · Россия. Премьер-лига
Тульский «Арсенал» расстался с Кангвой
18:44 · Россия. Премьер-лига
Родригао: Цель? Завоевать чемпионство и выиграть Кубок России с «Зенитом»
18:43 · Россия. Премьер-лига
​«Антверпен» объявил, что Керк приостановил контракт с «Локомотив» - в Москве говорят другое
18:34 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» прокомментировали трансфер Керка
18:33 · Россия. Премьер-лига
Родригао рассказал, останется ли он в «Зените»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Родригао высказался о возможном получении российского гражданства
18:07 · Россия. Первая лига
Алексей Попов не уверен, что Уткульбаев сможет вернуть «Рубин» в РПЛ
17:50 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков считает, что Акинфееву не угнаться за Буффоном
17:28 · Россия. Премьер-лига
Камоцци считает, что Дзюба может усилить ЦСКА
17:19 · Россия. Премьер-лига
Родригао: Дуглас Сантос заслуживает быть капитаном «Зенита»
17:17 · Россия. Премьер-лига
​Известный агент поделился информацией об интересе «ПСЖ» к Малкому
Все новости
Рекомендуем