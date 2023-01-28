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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци считает, что Дзюба может усилить ЦСКА

28 Января 2023 • 17:28 Комментировать

Футбольный менеджер Франко Камоцци прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в ЦСКА.

«На мой взгляд, Дзюба мог бы стать серьезным усилением для ЦСКА. Это все еще игрок высокого уровня и опытнейший нападающий. Он способен принести большую пользу клубу РПЛ», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 34-летний форвард может перебраться в стан «армейцев» в случае ухода из команды Адольфо Гайича.

Напомним, Дзюба находится в статусе свободного агента с ноября прошлого года. Последним клубом нападающего был турецкий «Адана Демирспор», за который он отметился одним забитым мячом в пяти матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Артём Дзюба Франко Камоцци
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