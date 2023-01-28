Камоцци считает, что Дзюба может усилить ЦСКА

Футбольный менеджер Франко Камоцци прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в ЦСКА.

«На мой взгляд, Дзюба мог бы стать серьезным усилением для ЦСКА. Это все еще игрок высокого уровня и опытнейший нападающий. Он способен принести большую пользу клубу РПЛ», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 34-летний форвард может перебраться в стан «армейцев» в случае ухода из команды Адольфо Гайича.

Напомним, Дзюба находится в статусе свободного агента с ноября прошлого года. Последним клубом нападающего был турецкий «Адана Демирспор», за который он отметился одним забитым мячом в пяти матчах.