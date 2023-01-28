​Известный агент поделился информацией об интересе «ПСЖ» к Малкому

«ПСЖ» проявляет интерес к Малкому, что подтверждал даже главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Впрочем, 25-летний бразилец не обязательно покинет питерский клуб в ближайшие дни. Такой вывод напрашивается из слов известного агента Паулу Барбозы.

«Интерес к Малкому действительно есть, он в списках «ПСЖ», но не на первом месте. Его рассматривают как потенциальный трансфер, не больше», - высказался Барбоза, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Цвета «Зенита» Малком защищает с августа 2019 года после трансфера из «Барселоны» за 40 миллионов евро. Сейчас эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают бразильского футболиста в 24 миллиона евро.