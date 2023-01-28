Родригао заявил, что «Зенит» известен во всём мире

Защитник «Зенита» Родригао высказался о возможном попадании в сборную Бразилии.

«Можно ли попасть в сборную из РПЛ? Думаю, что все возможно. Уверен, несмотря на отсутствие российских клубов в еврокубках, за «Зенитом» в Бразилии следят, ведь он известен во всем мире», — приводит слова Родригао «Спорт-Экспресс».

Футболист признался, что у него, как у любого бразильца, есть мечта сыграть за национальную команду, но прежде всего все мысли направлены на клуб.

В текущем сезоне 27-летний защитник принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом. Контракт Родригао с «Зенитом» рассчитан до 2025 года.