Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Мбаппе не помог бы «Спартаку»

28 Января 2023 • 16:57 Комментировать

В ближайшие дни атакующий хавбек Малком может покинуть «Зенит» и присоединиться к «ПСЖ». Наставник питерской команды Сергей Семак подтвердил интерес к бразильцу из Парижа.

Экс-рулевой «Зенита» Властимил Петржела считает, что потеря Малкома не помешает «Зениту» завоевать титул чемпиона России пятый год подряд. Говоря о «Спартаке», ближайшем преследователе «Зенита», Петржела сказал, что москвичам завоевать титул РПЛ не помог бы даже звёздный Килиан Мбаппе.

«У «Спартака» не было бы шансов на золотые медали, если бы за них играл Мбаппе, он бы даже им не помог, потому что один игрок высокого уровня ничего не решает», - высказался Петржела, чьи слова приводит на своих станицах «РБ Спорт».

После семнадцати сыгранных туров «Спартак» отстаёт от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Властимил Петржела Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Января
17:28 · Россия. Премьер-лига
Камоцци считает, что Дзюба может усилить ЦСКА
17:19 · Россия. Премьер-лига
Родригао: Дуглас Сантос заслуживает быть капитаном «Зенита»
17:17 · Россия. Премьер-лига
​Известный агент поделился информацией об интересе «ПСЖ» к Малкому
17:13 · Россия. Премьер-лига
Родригао заявил, что «Зенит» известен во всём мире
17:09 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» не захотел отпускать Лисаковича в «Торпедо»
16:57 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Мбаппе не помог бы «Спартаку»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — о возможном уходе Малкома из «Зенита»: «У других команд появятся шансы в борьбе за чемпионство»
16:52 · Россия. Премьер-лига
​Кавазашвили: «С Буффоном из отечественных голкиперов может сравниться только Яшин»
16:48 · Кубок России
Родригао: «Моё отношение к «Спартаку» не изменилось, это один из наших главных конкурентов»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Петржела — о возможном переходе Малкома в «ПСЖ»: «Я думаю, что все легионеры уйдут»
16:28 · Россия. Премьер-лига
Кечинов — о голе Мелёшина «Ботеву»: Всегда приятно, когда российские футболисты проявляют себя
16:18 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» сообщили, что не планируют отпускать аргентинцев зимой
16:16 · Россия. Премьер-лига
Бывший вратарь «Сатурна» назвал Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ
16:08 · Россия. Первая лига
«Рубин» объявил о назначении Уткульбаева на пост главного тренера команды
16:00 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Ничего страшного с «Зенитом» не произойдёт, если Малком покинет клуб»
Все новости
Рекомендуем