В ближайшие дни атакующий хавбек Малком может покинуть «Зенит» и присоединиться к «ПСЖ». Наставник питерской команды Сергей Семак подтвердил интерес к бразильцу из Парижа.

Экс-рулевой «Зенита» Властимил Петржела считает, что потеря Малкома не помешает «Зениту» завоевать титул чемпиона России пятый год подряд. Говоря о «Спартаке», ближайшем преследователе «Зенита», Петржела сказал, что москвичам завоевать титул РПЛ не помог бы даже звёздный Килиан Мбаппе.

«У «Спартака» не было бы шансов на золотые медали, если бы за них играл Мбаппе, он бы даже им не помог, потому что один игрок высокого уровня ничего не решает», - высказался Петржела, чьи слова приводит на своих станицах «РБ Спорт».

После семнадцати сыгранных туров «Спартак» отстаёт от лидирующего «Зенита» на шесть очков.