​Кавазашвили: «С Буффоном из отечественных голкиперов может сравниться только Яшин»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на вопрос, может ли кто-то из нынешних российских голкиперов выступать так же долго, как Джанлуиджи Буффон.

Как известно, в субботу Джанлуиджи Буффону исполнилось 45 лет. В настоящий момент итальянец выступает за «Парму» в Серии Б.

«Уверен, что никто. Что касается качества игры, то с Буффоном из отечественных голкиперов может сравниться только Лев Иванович Яшин. Этот вопрос для меня очень простой – тут даже и добавить нечего», - высказался Кавазашвили, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Джанлуиджи Буффон известен главным образом по выступлениям за «Ювентус».

Напомним, что Лев Яшин является единственным вратарём, выигрывавшим «Золотой мяч». Он ушёл из жизни в 1990 году.