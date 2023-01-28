В «Оренбурге» сообщили, что не планируют отпускать аргентинцев зимой

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном уходе аргентинских футболистов из команды.

Ранее сообщалось, что Брайан Мансилья, Габриэль Флорентин и Лукас Вера могут покинуть клуб.

«Официального по ним ничего нет. Про интерес я знаю. Но сейчас никого отпускать не будем. Вопрос переносится на лето», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков после 17 туров. Возобновление чемпионата после зимней паузы произойдет в начале марта. В 18-м туре «Оренбург» сыграет с «Ахматом».