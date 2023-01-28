​Созин: «Если ЦСКА подпишет Дзюбу, то их селекционная служба должна уходить»

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился своими мыслями насчёт слухов, которые связывают форварда Артёма Дзюбу с ЦСКА.

«Сейчас говорят про ЦСКА, но я в это не верю. Если это произойдёт, то для меня не станет этого клуба… Если это произойдёт, то селекционная служба должна закрывать двери и уходить», - высказался Созин, чьи слова приводит на своих страницах Vprognoze.

Артём Дзюба уже почти три месяца не имеет клубной прописки. В начале ноября 34-летний нападающий расторг контракт с турецким «Адана Демирспор», где ему толком заиграть не удалось.

Отметим, что и после ухода из «Зенита» Артём Дзюба долго искал себе клуб. Летом нападающий какое-то время тренировался с «Рубином» для поддержания формы.