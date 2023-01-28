Орлов сравнил Дзюбу и Смолова

Известный комментатор Геннадий Орлов сравнил двух российских нападающих – Артёма Дзюбу и Фёдора Смолова. Речь пошла не о текущем положении дел, а о временах, когда каждый из игроков находился на пике своей формы.

По словам Орлова, Дзюба имеет больше положительных показателей по сравнению со Смоловым.

«Он больше забил. Как раз-таки Дзюба заменил Смолова в сборной Черчесова на чемпионате мира. Дзюба стоит выше. Плюс стечение обстоятельств. В «Зените» он был рядом с Халком. Ну и плюс «спартаковская» школа, которую прошёл Артём, помогала ему на протяжении всей карьеры», - высказался Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что в настоящий момент Фёдор Смолов выступает за московское «Динамо». Что касается Артёма Дзюбы, то он уже почти три месяца числится в списке свободных агентов. В начале ноября 34-летний форвард расторг трудовой договор с турецким клубом «Адана Демирспор».