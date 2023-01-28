Агент сообщил, что Тодорович вернулся в общую группу «Ахмата»

Горан Попов, агент защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, рассказал о состоянии игрока после травмы. Напомним, 25-летний босниец получил травму ноги в матче 7-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Дарко вернулся в общую группу, тренируется по полной программе наравне с остальными одноклубниками», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

В текущем сезоне защитник принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

«Ахмат» идет на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 26 набранных очков. Возобновление чемпионата после зимней паузы произойдет в начале марта.