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​Глушаков вспомнил, как Каррера сослал его в дубль «Спартака»

28 Января 2023 • 15:25 Комментировать

Полузащитник Денис Глушаков вспомнил, как Массимо Каррера в своё время сослал его в дубль «Спартака» вместе с Андреем Ещенко. Футболисты тогда поставили «лайки» к публикации известного актёра и фаната «красно-белых» Дмитрия Назарова, в котором он раскритиковал Массимо Карреру.

«Я даже не слушал стих, в котором Назаров раскритиковал Карреру. Просто перед тем сидел в каком-то паблике «Спартака» и увидел фото Дмитрия Юрьевича в шапке фонда борьбы с лейкемией #СамоеВремяЖить, которую мы ему незадолго до того и подарили. Поэтому на автомате, увидев посты с Назаровым, лайкал их», - высказался Глушаков, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Денис Глушаков был капитаном «Спартака» в чемпионском сезоне 2016/2017. Впрочем, в следующем году дела в московской команде пошли на спад. Глушаков ушёл из «Спартака» в 2019 году. К тому моменту Массимо Каррера уже не работал в московском клубе.

В настоящий момент Денис Глушаков не имеет клуба. Опытного полузащитника активно связывают с «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Глушаков Массимо Каррера
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