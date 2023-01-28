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Тукманов — о возможном переходе Дзюбы в ЦСКА: «Федотов любит игроков такого плана»

28 Января 2023 • 15:08 Комментировать

Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в ЦСКА.

«Мне кажется, что Дзюба помог бы ЦСКА. У «армейцев» все-таки есть впереди крупные нападающие, которых команда умело использует. Федотов любит игроков такого плана», — приводит слова Тукманова Rusfootball.

По мнению функционера, если переход Дзюбы в ЦСКА состоится, то это будет хорошим вариантом для обеих сторон.

Напомним, 34-летний форвард находится в поиске команды уже с ноября 2022 года. Последним местом работы Дзюбы был турецкий клуб «Адана Демирспор», за который он провел пять матчей и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Артём Дзюба Владимир Федотов Александр Тукманов
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