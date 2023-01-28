​Семак подвёл итоги первого сбора «Зенита»

Наставник «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги первого зимнего сбора, который команда провела в Катаре.

«Я думаю, мы хорошо поработали для первого сбора. Условия замечательные, удалось найти пару спарринг-партнёров и сыграть пару игр. Вся основная игровая работа начнётся в Дубае. Этим сбором мы довольны, всё прошло хорошо», - высказался Семак, чьи слова приведены на страницах официального сайта «Зенита».

«Зенит» отправится в Дубай уже в субботу. Работу в ОАЭ команда Сергея Семака начнёт после трёх выходных дней.

Отметим, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России после первой части сезона, опережая ближайшего преследователя на шесть баллов. Питерцы рассчитывают завоевать чемпионский титул пятый год подряд.