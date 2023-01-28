​На Украине жалуются на товарищеские матчи клубов из России

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) недовольны тем фактом, что клубы из России в настоящий момент проводят товарищеские матчи против иностранных клубов.

«Несмотря на то, что матчи в Турции имеют товарищеский статус, мы считаем факт их проведения нарушением изоляции российского спорта. Представители России не имеют права участвовать в соревнованиях с иностранными командами», - говорится в сообщении пресс-службы УАФ.

Стоит сказать, что в настоящий момент российский футбол находится под санкциями. Клубы РПЛ не участвуют в еврокубковых турниров, а российские сборные вынуждены довольствоваться товарищескими поединками.

Отметим, что РФС контактирует с УЕФА по поводу возможности возвращения России к официальным матчам. Впрочем, говорить о скором решении этого вопроса не приходится.