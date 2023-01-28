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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​На Украине жалуются на товарищеские матчи клубов из России

28 Января 2023 • 14:19 Комментировать (1)

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) недовольны тем фактом, что клубы из России в настоящий момент проводят товарищеские матчи против иностранных клубов.

«Несмотря на то, что матчи в Турции имеют товарищеский статус, мы считаем факт их проведения нарушением изоляции российского спорта. Представители России не имеют права участвовать в соревнованиях с иностранными командами», - говорится в сообщении пресс-службы УАФ.

Стоит сказать, что в настоящий момент российский футбол находится под санкциями. Клубы РПЛ не участвуют в еврокубковых турниров, а российские сборные вынуждены довольствоваться товарищескими поединками.

Отметим, что РФС контактирует с УЕФА по поводу возможности возвращения России к официальным матчам. Впрочем, говорить о скором решении этого вопроса не приходится.  

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РФС Россия РПЛ УАФ
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wertygaz
28 Января 2023 в 15:26
Почему украинский футбол не под санкциями? Столько лет убивать свой же народ и ничего...
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