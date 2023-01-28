Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном переходе в стан «армейцев» нападающего Артёма Дзюбы.

- В СМИ пишут, что Дзюба может оказаться в ЦСКА. Вы верите в такой сценарий?

- Свежо придание, но верится с трудом. Это уже отыгранный материал. Дзюбе 34 года. На каких качествах он хочет играть в футбол? На скоростных - нет. На дриблинге - тоже нет. Может быть вариант с ролью столба, которого он исполнял на чемпионате мира. Но там были исполнители. Поэтому середнякам РПЛ он и не нужен. Там самому надо впахивать, а у Дзюбы уже возраст солидный и кондиции не оптимальные.

- Но в ЦСКА есть хорошие исполнители.

- Поэтому такой вариант может рассматриваться. Возможно, Федотов и мог бы использовать его в роли столба, потому что в команде есть качественные исполнители. Дзюба мог бы наводить панику в штрафной площади. Он может сыграть головой, скинуть кому-то мяч. Артём неплохо играет головой. Он чувствует мяч. А больше от него ничего не потребуется. А сейчас в ЦСКА два мертвых форварда. И Чалов, и Заболотный ничего из себя не представляют.

- Владимир Федотов заявил, что Дзюба соответствует уровню ЦСКА. А вы как считаете?

- Пока еще соответствует. На полсезона он вполне мог бы прийти в команду.

- Дзюба мог бы подойти под схему игры Федотова?

- Думаю, да, потому что в ЦСКА есть сильные полузащитники. Они хорошо двигаются и будут все исполнять, а Дзюбе нужно будет только открыться в какую-то определенную точку, и он получит мяч. Больше от него ничего не потребуется. А вот Чалов и Заболотный не умеют играть головой. Чалов играет на отскоках, а Заболотный может только замкнуть передачу.

- Из ЦСКА уходит Гайч. Дзюба может его заменить?

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- Ну а что его заменять, если он все время контракта просидел на лавке? Дзюба на скамейке запасных ЦСКА не нужен. Он должен вкалывать. А так, Дзюба гораздо сильнее Гайча и намного интереснее этого легионера.

- Дзюба раньше играл в «Спартаке». Болельщики ЦСКА приняли бы его или могли бы быть проблемы?

- Думаю, сейчас всем без разницы, где он раньше играл. Это как если уехать в другую страну играть. Никто же не будет осуждать за это. Это раньше была приверженность определенной команде, а такие переходы считались предательством. А сейчас абсолютно все равно. Никто его освистывать не станет. Наоборот, болельщики будет только радоваться, если Артём будет хорошо играть.

- Дзюба уже полгода не играет. Это проблема?

- Конечно. Может быть, ему следовало закончить карьеру, но, видимо, он хочет продлить свое футбольное существование. Он ведь таких огромных денег больше нигде не заработает. Ему придется расходовать свой накопленный капитал. Может быть, у него есть какие-то интересные варианты в бизнесе, не знаю.

- В таком возрасте реально набрать хорошую форму после долгого простоя?

- Это практически невозможно. Мне кажется, именно поэтому Дзюбу пока не подписал ни один клуб. Ему надо много работать. А у него такая ситуация. Поэтому аутсайдерам, где надо много трудиться самому, он не нужен. Возможно, пригодился бы командам, уровня ЦСКА. Мне было бы очень интересно посмотреть на Артёма в стане «армейцев», если бы его взяли на какое-то время. Но тут можно угадать, а можно не угадать.

Елена Григорьевская