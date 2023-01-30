Вернулись в большой футбол после тяжёлых травм и болезней

Футбольный мир знает немало историй, когда игрок после тяжёлой травмы или, казалось бы, неизлечимой болезни возвращался на поле… Сегодня возможности и вес медицины в спортивных кругах и не только возросли. Но в борьбе с недугом определяющую роль играют прежде всего возможности конкретного человека.

Алле и его борьба

В середине лета, а точнее 19 июля, перед стартом очередного сезона, мир облетела весьма печальная новость: врачи обнаружили опухоль яичка у нападающего дортмундской «Боруссии» Себастьяна Алле. Накануне, после тренировки, форвард обратился к врачам за помощью. Состояние воспитанника академии французского «Осера», менее чем за месяц до этого отпраздновавшего 28-й день рождения, вызвало тревогу. Уже на следующие сутки после обнаружения опухоли в специализированной клинике была проведена операция по её удалению. К счастью, она прошла успешно и не дала осложнений.

Перед приходом в «Боруссию» уроженец Франции провел «ковидный» сезон -2021/22 в Амстердаме, где приложил существенные усилия для завоевания чемпионского титула «Аяксом», тридцать два раза отправив мяч в ворота соперника. Лечение заняло почти полгода, но уже сегодня Себастьян оформляет хет-трики за «Боруссию».

Опухоль и рак побеждены

Защитник «Барселоны» Эрик Абидаль был вынужден приостановить занятие футболом после сделанной в апреле 2012 года операции по трансплантации печени вследствие злокачественной опухоли. Однако спустя 8 месяцев тридцатидвухлетний уроженец французского Лиона приступил к тренировкам, а ещё через 3 месяца принял участие в официальной игре чемпионата Испании. Брайан Лаудруп завершил карьеру в 2000-м и стал работать на телевидении экспертом. В сентябре 2010 года датский игрок заявил, что у него нашли лимфому, и сказал об этом в телепередаче. Но уже через три месяца в организме датчанина не было никаких злокачественных клеток.

У экс-голкипера "Депортивно" Хосе Франциско Молины достаточно долгое время прогрессировал рак яичек. Некоторое время он играл на уколах. После известия о неутешительном диагнозе Молина сразу же поехал на операцию и провёл в реабилитационном центре два месяца. В дальнейшем Хосе тщательнее следил за здоровьем и завершил карьеру в 37 лет.

В 2012 году у Стилиана Петрова диагностировали острый лейкоз (рак крови). В процессе терапии болгарский футболист сильно располнел, но не сдался и выжил. После победы над раком Петров даже ненадолго вернулся на поле, а затем ассистировал Реми Гарду в "Астон Вилле", а сегодня регулярно приезжает в качестве приглашённой звезды на турниры в родную Болгарию.

Сиссе и два его перелома

Ещё один воспитанник «Осера» в своей игровой карьере дважды (!) становился обладателем открытых переломов ноги. Отыграв шесть лет во Франции и перебравшись летом 2004 года в Ливерпуль за 14 млн фунтов, уже через два месяца в поединке с «Блэкберном» Джибриль Сиссе в возрасте 23 лет получил открытый перелом большой берцовой и малой берцовой костей. Травма нарушила кровообращение, и только благодаря своевременной помощи врачей удалось избежать ампутации ноги. Через пять с половиной месяцев в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» Сиссе вышел на замену. Перед самым стартом чемпионата мира-2006 Сиссе вновь получил открытый перелом голени. Турнир в Германии Джибриль конечно же пропустил, но сезон-2006/2007 он продолжил в Марселе. Два перелома не насторожили и владельцев краснодарской «Кубани», за которую Сиссе провёл 15 игр и забил 4 мяча в 2013 году. В настоящее время француз защищает цвета «Панатинаикоса», но уже в Чикаго, продолжая свою карьеру в возрасте 41 года.

Невезучий «Арсенал»

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Одна из ужаснейших травм в истории АПЛ случилась в 2008 году. Уже на второй минуте в безобидной ситуации в центре поля Мартин Тэйлор из «Бирмингема» прыгнул в ноги Эдуардо да Силва из «Арсенала», в итоге – открытый перелом. В результате стыка большеберцовая и малоберцовая кости Эдуардо мгновенно сломались и разорвали ткани его опорной ноги, а лодыжка вывернулась от удара. Эдуардо вернулся на поле только спустя 11 месяцев.

Ещё один полузащитник лондонского "Арсенала" 19-летний Аарон Рэмси в игре против "Стоука" пошёл в стык с мощным защитником соперника Райаном Шоукроссом, заработав открытый перелом. Семь минут помощи на поле и долгое восстановление… Спустя год Ремси смог вернуться на поле и вновь надеть майку «Арсенала».

Голова и сердце

Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен в стартовой игре Евро-2020 против Финляндии буквально рухнул на поле в концовке встречи. Полузащитнику сделали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. И чудо свершилось – он пришёл в сознание. Менее чем через полтора года Эриксен принял участие в другом крупном турнире – чемпионате мира в Катаре.

Экс-голкипер лондонского «Челси» и сборной Чехии Петр Чех после получения тяжелейшей травмы головы (вдавленный перелом черепа) поставил свою жизнь под угрозу. Однако Петр сумел оправиться от повреждения раньше положенного срока. Во избежание получения повторной травмы головы вратарь, вплоть до конца карьеры, выходил на поле в специально изготовленном для него защитном шлеме.

Болезни и травмы не повод завершать дело, которое ты любишь. Особенно если ты настоящий боец, как на поле, так и за его пределами.

Константин Лицин