Худшие южноамериканцы в истории «Спартака»

В прошлой статье мы вспомнили самых лучших представителей Южной Америки, которые выступали за московский «Спартак». Но не у всех представителей одного из самых футбольных континентов получалось показать достойный уровень в стане «красно-белых». О тех, кто разочаровал поклонников «Спартака» и вызывал улыбки у болельщиков российского футбола – в этой статье.

Единственный и неповторимый

Среди 25 игроков, представляющих Бразилию и выступавших в разные годы за «Спартак, только один провёл за «красно-белых» всего один матч. Алешандре появился в Москве, имея за спиной опыт выступлений только на уровне чемпионата Бразилии, но при этом шесть матчей в составе национальной сборной! Ожидалось, что этот игрок станет одним из открытий чемпионата, продолжив славные традиции бразильца Робсона. Однако Алешандре прибыл в Тарасовку с лишним весом и запомнился невероятной травматичностью. На протяжении своего контракта мощный защитник только и делал, что бегал круги по базе. В единственном матче против «Сокола» Андрей Федьков поразил ворота «красно-белых» трижды, каждый раз забивая из-под Алешандре. При этом обладатель серебряных медалей кубка КОНКАКАФ успел заработать жёлтую карточку.

Бразильцы

Ещё трое бразильцев – Пенише, Андре и Руссо – провели за «Спартак» по два матча. Пенише проходил стажировку в самой «Барселоне», но у Романцева лишь выступал за дубль. Андре появился в составе «красно-белых» в 2003-м, когда команда скупала и более любопытных игроков. Стоит отметить, что бразилец на самом деле провёл четыре матча, два из которых в рамках кубка Премьер-лиги (который хотели возродить перед этим сезоном), и даже забил два мяча в ворота «Сатурна» в одном из этих матчей. Через пять месяцев форвард вернулся в родную Бразилию, где и завершил карьеру в 2012 году в возрасте 31 года. Ещё один представитель эпохи перестройки в «Спартаке» – Руссо. Как и Алешандре, он имел опыт игры за национальную команду (целых пять матчей!), но кроме России и Бразилии Руссо не отметился другими выступлениями. Сегодня 46-летний четырёхкратный чемпион штата Пернамбуку играет в любительских лигах.

Не сумел проявить себя в «Спартаке» и Самарони, который до выступлений за «красно-белых» уже успел поиграть за ЦСКА и московское «Торпедо». После этого момента внешне похожий на Василия Баранова игрок остался в России и нашёл себя в командах попроще: тульском «Арсенале» и самарских «Крыльях Советов». Зато в «Спартаке» у Самарони получилось поиграть в Лиге чемпионов и даже поразить ворота «Литекса». Сегодня экс-защитник московских команд трудится в одной из команд низших лиг первенства Бразилии, вспоминая о России за кружкой чая с изюмом, к которым пристрастился в нашей стране.

Аргентинцы

За «Спартак» выступали восемь аргентинцев, и все они провели не менее пятнадцати матчей. Меньше всех на счету у Маркоса Рохо. Аргентинец долго привыкал к далёкой России, отыграв всего восемь матчей в элитном дивизионе при шести матчах в Лиге Европы. Затем у Рохо были травмы, но даже при этом им заинтересовался «Спортинг», из которого Маркос перешёл в «Манчестер Юнайтед», где провёл семь лет и выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

Среди худших аргентинцев стоит выделить Фернандо Кавенаги. От этого форварда, купленного почти за 12 млн евро (невероятная сумма для российского футбола в 2004 году!), ждали результата. 17 мячей в 63 матчах – это явно не тот результат, который ждали поклонники «красно-белых» от юного форварда. Но вновь сыграл тот факт, что для Кавенаги «Спартак» стал первым клубом за пределами родины. Адаптировавшись к европейскому футболу, Кавенаги неплохо смотрелся в «Бордо», из которого даже призывался в сборную Аргентины.

Уехать из своей тёплой Бразилии и Аргентины и заиграть в далёкой холодной России удаётся далеко не каждому. Привыкнуть к новым условиям, чужой стране, иным традициям достаточно сложно…

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Константин Лицин