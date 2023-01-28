Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что «Зенит» могут покинуть Малком и Вильмар Барриос.

«Конечно, если это случится, то это будет удар по «Зениту». Ушел основной защитник Ловрен, а теперь ещё и эти двое могут уйти ни с того ни с сего. Конечно, «Зенит» это прочувствует на себе. По количеству замену найти можно, а вот по качеству вряд ли. Малком наряду с Промесом - лучшие игроки РПЛ. Барриос - один из лучших полузащитников чемпионата. Ясно, что в «Зените» много футболистов, но все ведь будет уже по-другому.

Вообще странно, что «ПСЖ» интересуется Малкомом. У них, наверное, сильнейшая линия атаки в мире во главе с Месси, Мбаппе и Неймаром. Также у них и неплохие игроки атаки на скамейке, фамилии которых мы даже не вспоминаем из-за этой тройки. Малкому там будет непросто. Но вопрос тоже стоит. Для Малкома зато какой шанс поиграть с такими футболистами. Когда такой шанс ещё будет?" - сказал Мостовой.